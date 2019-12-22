В Сети продают официальную программу для взлома iPhone за $1495





Программу для взлома iPhone создали эксперты организации Elcomsoft, которая специализируется на расшифровке файлов и обеспечивает возможность получения защищенной информации при потере пароля. Приложение наименовали iOS Forensic Toolkit. Оно подходит владельцам смартфонов с ОС компании Apple от седьмой версии и «моложе». Для применения приложения требуется jailbreak – разрешение американской корпорации по производству гаджетов на получение доступа к файловой системе мобильных устройств. При наличии джейлбрейка Chekra1n появляется возможность задействовать уязвимость chekm8, обнаруженную в чипсетах Apple.Отметим, программа работает в том числе в DFU-режиме, применяемом при обновлении и восстановлении гаджета. Приложение клонирует порядок расположения файлов на iPhone и iPad ради получения доступа к конфиденциальной информации пользователей.