«Прошу отменить концерты и хоть раз уложить меня спать»: Старшая дочь Светланы Лободы Евангелина пожаловалась на график певицы





Лобода неоднократно утверждала, что бесконечные гастроли, выступления и съемки ее сильно утомляют, но отказаться от своей успешной карьеры популярная исполнительница на данный момент не готова. Она продолжает усердно работать и с завидной частотой выпускать все новые и новые треки. При этом старшая дочь звезды негативно относится к постоянному отсутствию родительницы. Как утверждает 8-летняя Евангелина, она все время мечтает, чтобы любимая мама бывала рядом чаще и уделяла ей с сестрой больше своего времени. «Я иногда ее прошу, чтобы она отменила концерты и хотя бы раз в день укладывала меня спать», - посетовала девочка.К слову, юная дочь Светланы Лободы и сама растет очень артистичной и творческой личностью. Она регулярно пародирует звездную мать и исполняет некоторые ее хиты. Более того, Евангелина заявляет, в будущем она хочет стать не только артисткой, но еще и изобретательницей. «Я себе ежедневно повторяю, что, когда стану взрослой, запущу в космос такую машину, она будет, например, возить детей и взрослых по отдельности. Я уже однажды сделала такую», - приводит слова девочки портал «СтарХит».