«Прошу отменить концерты и хоть раз уложить меня спать»: Старшая дочь Светланы Лободы Евангелина пожаловалась на график певицы
У известной певицы Светланы Лободы весьма напряженный рабочий график. Невзирая на постоянные переезды на гастроли и череду концертов, артистка все же старается оставаться для своих детей заботливой мамой. Однако, как признается старшая дочь знаменитости Евангелина, звездная мама все равно уделяет ей недостаточно времени, поэтому ей хотелось бы бывать с ней чаще.
Лобода неоднократно утверждала, что бесконечные гастроли, выступления и съемки ее сильно утомляют, но отказаться от своей успешной карьеры популярная исполнительница на данный момент не готова. Она продолжает усердно работать и с завидной частотой выпускать все новые и новые треки. При этом старшая дочь звезды негативно относится к постоянному отсутствию родительницы. Как утверждает 8-летняя Евангелина, она все время мечтает, чтобы любимая мама бывала рядом чаще и уделяла ей с сестрой больше своего времени. «Я иногда ее прошу, чтобы она отменила концерты и хотя бы раз в день укладывала меня спать», - посетовала девочка.
К слову, юная дочь Светланы Лободы и сама растет очень артистичной и творческой личностью. Она регулярно пародирует звездную мать и исполняет некоторые ее хиты. Более того, Евангелина заявляет, в будущем она хочет стать не только артисткой, но еще и изобретательницей. «Я себе ежедневно повторяю, что, когда стану взрослой, запущу в космос такую машину, она будет, например, возить детей и взрослых по отдельности. Я уже однажды сделала такую», - приводит слова девочки портал «СтарХит».
Лобода неоднократно утверждала, что бесконечные гастроли, выступления и съемки ее сильно утомляют, но отказаться от своей успешной карьеры популярная исполнительница на данный момент не готова. Она продолжает усердно работать и с завидной частотой выпускать все новые и новые треки. При этом старшая дочь звезды негативно относится к постоянному отсутствию родительницы. Как утверждает 8-летняя Евангелина, она все время мечтает, чтобы любимая мама бывала рядом чаще и уделяла ей с сестрой больше своего времени. «Я иногда ее прошу, чтобы она отменила концерты и хотя бы раз в день укладывала меня спать», - посетовала девочка.
К слову, юная дочь Светланы Лободы и сама растет очень артистичной и творческой личностью. Она регулярно пародирует звездную мать и исполняет некоторые ее хиты. Более того, Евангелина заявляет, в будущем она хочет стать не только артисткой, но еще и изобретательницей. «Я себе ежедневно повторяю, что, когда стану взрослой, запущу в космос такую машину, она будет, например, возить детей и взрослых по отдельности. Я уже однажды сделала такую», - приводит слова девочки портал «СтарХит».