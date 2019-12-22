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Исследование: Смартфоны тормозят развитие детей

Специалисты крупной медицинской страховой компании Pronova BKK провели исследование, результаты которого показали, использование смартфонов негативно отражается на развитии детей, затормаживая его. При этом наибольшую тревогу вызывает тот факт, что возрастная группа пользователей таких устройств с каждым годом становится все моложе.
Исследование: Смартфоны тормозят развитие детей

Сообщается, что современные гаджеты способны привести нынешнее младшее поколение к еще большей зависимости, чем взрослых людей. То, что дети видят, слышат в Сети, быстро проникает в них без каких-либо фильтров и ограничений, и это может вылиться в весьма драматические последствия. Согласно результатам проведенного исследования, специалисты пришли к выводу, что такие увлечения влекут за собой появление избыточного веса, социальных отклонений, ухудшение коммуникаций и даже дефицит подвижности. В группе с наибольшим риском, утверждают авторы научной работы, дети в возрасте 10-13 лет.

«Многие дети слишком рано получают в руки свой первый гаджет. В современной медицинской практике реальные последствия такого решения родителей очевидны. Все проблемы, которые регистрируются сейчас, можно считать лишь началом длительного негативного развития в будущем, поэтому они будут становиться все более актуальными и заметными», - отмечают представители страховой компании, инициировавшей это исследование.

Эксперты фактически бьют тревогу, подчеркивая, что данная проблема постепенно распространяется на самых маленьких. К примеру, в последнее время медики стали чаще фиксировать дефицит двигательного развития детей в возрасте до 3 лет. Сюда же специалисты относят медленное формирование речи и способностей к творчеству.

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Наука / Главные новости
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 07:30

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