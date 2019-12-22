Исследование: Смартфоны тормозят развитие детей





Сообщается, что современные гаджеты способны привести нынешнее младшее поколение к еще большей зависимости, чем взрослых людей. То, что дети видят, слышат в Сети, быстро проникает в них без каких-либо фильтров и ограничений, и это может вылиться в весьма драматические последствия. Согласно результатам проведенного исследования, специалисты пришли к выводу, что такие увлечения влекут за собой появление избыточного веса, социальных отклонений, ухудшение коммуникаций и даже дефицит подвижности. В группе с наибольшим риском, утверждают авторы научной работы, дети в возрасте 10-13 лет.«Многие дети слишком рано получают в руки свой первый гаджет. В современной медицинской практике реальные последствия такого решения родителей очевидны. Все проблемы, которые регистрируются сейчас, можно считать лишь началом длительного негативного развития в будущем, поэтому они будут становиться все более актуальными и заметными», - отмечают представители страховой компании, инициировавшей это исследование.Эксперты фактически бьют тревогу, подчеркивая, что данная проблема постепенно распространяется на самых маленьких. К примеру, в последнее время медики стали чаще фиксировать дефицит двигательного развития детей в возрасте до 3 лет. Сюда же специалисты относят медленное формирование речи и способностей к творчеству.