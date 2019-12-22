АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые приблизились к созданию идеальной пивной…
EUR 69.38 USD 62.41
Курс валют на 21.12.2019

Астронавты сообщили о странных звуках и НЛО в космосе

Астронавты сообщили о странных звуках и НЛО в космосе с помощью записей в бортовых журналах. Во время полётов специалисты ведут учёт необычных событий и ощущений.
Астронавты сообщили о странных звуках и НЛО в космосе

Профессор Кирилл Бутусов проанализировал сведения бортовых журналов астронавтов и рассказал общественности о загадочных явлениях в космосе. Во время полётов у учёных появлялось ощущение перевоплощения в зверей и инопланетян. Астронавты, посвятившие себя освоению космоса, вдруг начинали верить в Бога и разумную жизнь на других небесных телах, хотя это не доказано наукой. Они слышали звуки и видели светящиеся НЛО в форме шара.

Конструктор ракетно-космической техники Вернер фон Браун подтвердил информацию о столкновении 25 астронавтов с необычными летательными аппаратами, предположительно внеземного происхождения во время путешествия на Луну. Американский покоритель космоса Гордон Купер обнаружил НЛО возле Меркурия, а генерал ВВС США в отставке Джеймс Макдивитт снял объект на камеру.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Серебряков Дмитрий Сегодня, 06:30

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Астронавты сообщили о странных звуках и НЛО в…
Помощники Деда Мороза: Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева облачились в двойной…
В Сети продают официальную программу для взлома iPhone за…
Новая версия Action Launcher позволит «познакомиться» с Android 10 на старых…
Океаны магмы могут поглощать атмосферу…
Эксперты назвали 7 трюков, как сделать ноги…
«Ходячие кости»: Мария Погребняк удивила поклонников фото в…
Марина Бурцева вспомнила, как из-за Татьяны Веденеевой ей не позволили надеть блестящее…
КНР выразила протест США из-за пункта о Тайване в оборонном…
Первый канал на Новый год покажет свежий хит Сергея Шнурова и эффектные…
Эксперт рекомендовал чаще заниматься сексом с 22 декабря для зачатия…
Жена Стаса Михайлова Инна опубликовала фото с сыном от экс-мужа Андрея…
В Париже "желтые жилеты" провели акцию протеста в день рождения Эмманюэля…
Регина Дубовицкая раскрыла секрет кефирной диеты для ухода 5 кг за 10…
Никакого спорта и усиленного питания: развенчаны главные мифы о восстановлении после…
Анастасия Решетова «променяла» Тимати на Леонардо Ди…
Екатерина Климова в купальнике снялась для журнала в пенном…
Представлена первая в мире электрическая пожарная…
"Пришла забрать суженого": Эфир "Давай поженимся!" едва не сорвала устроившая скандал 60-летняя…
Samsung привезет на CES 2020 таинственный продукт…
В России ввели новый экологический класс для…
«Весь в деда»: Гоша Куценко оценил финскую польку в исполнении годовалого внука…
Специалисты рассказали, чем лучше закусывать…
«Только никому не говорите»: Эльмира Уразбаева призналась, что была тайно замужем за Валентином…
Астрономы сообщили о пропаже почти ста…
В РПЦ призвали родителей живущей в больнице девочки забрать ее…
Медики назвали 13 указывающих на рак легких…
"Живу один с кошками": Влад Кадони рассказал об отношениях с Ольгой Орловой и личной…
Ученые разработали шлем с электродами для борьбы с чувством…
«Вернемся только к весне»: Супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова уедет рожать за…
Звезда "Дом-2" Ирина Агибалова высказалась по поводу прихода сына на…
Елена Малышева в платье со своим портретом призвала людей к…
Историк моды Александр Васильев рассказал, в каких нарядах нужно встречать 2020…
Камеру iPhone 11 сделают еще интересней для…
Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно призналась, что почти выплатила все…
Экс-участница проекта "Дом-2" Татьяна Мусульбес показала новогоднюю елку, украшенную вместе с Сергеем…
Раскрыты характеристики «неубиваемого» смартфона Samsung Galaxy Xcover…
«Стильно и вкусно»: Полина Диброва организовала для сына Федора в его день рождения «восточную…
Сестры Вертинские в память об отце отремонтировали старую…
Студия Ubisoft Montreal отказалась от игры после 3 лет…
Просмотреть все новости