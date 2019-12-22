Астронавты сообщили о странных звуках и НЛО в космосе





Профессор Кирилл Бутусов проанализировал сведения бортовых журналов астронавтов и рассказал общественности о загадочных явлениях в космосе. Во время полётов у учёных появлялось ощущение перевоплощения в зверей и инопланетян. Астронавты, посвятившие себя освоению космоса, вдруг начинали верить в Бога и разумную жизнь на других небесных телах, хотя это не доказано наукой. Они слышали звуки и видели светящиеся НЛО в форме шара.Конструктор ракетно-космической техники Вернер фон Браун подтвердил информацию о столкновении 25 астронавтов с необычными летательными аппаратами, предположительно внеземного происхождения во время путешествия на Луну. Американский покоритель космоса Гордон Купер обнаружил НЛО возле Меркурия, а генерал ВВС США в отставке Джеймс Макдивитт снял объект на камеру.