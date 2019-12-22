Новая версия Action Launcher позволит «познакомиться» с Android 10 на старых смартфонах
Популярный среди пользователей смартфонов лончер под названием Action Launcher недавно обновился до версии 45.0. Кроме того, программа обзавелась набором новых функций, который позволят владельцам старых и не очень смартфонов, не имеющих шансы обновиться до ОС Android 10, познакомиться с ней и опробовать отдельные фишки актуальной мобильной платформы от Google.
Как отмечают эксперты, обновление лончера принесло кардинальные изменения и в его пользовательский интерфейс. Одна из основных проблем, с которыми сталкиваются сторонние оболочки в Android 10 – неправильная обработка жестов. Но выход Action Launcher ver. 45.0 должен оставить эту проблему позади. В новой версии предусмотрена более глубокая интеграция с меню виджета, который позволяет быстро приостанавливать работу любого приложения прямо с рабочего стола смартфона.
Также Action Launcher в новой версии получил поддержку живых обоев, дублирования встроенных приложений, новую коллекцию заставок и поддержку поисковых систем. Разработчики, кроме всего прочего, отмечают, что им удалось устранить ошибку, которая приводила к конфликту лончера со смартфонами при попытке установить живые обои Muzei.
Как отмечают эксперты, обновление лончера принесло кардинальные изменения и в его пользовательский интерфейс. Одна из основных проблем, с которыми сталкиваются сторонние оболочки в Android 10 – неправильная обработка жестов. Но выход Action Launcher ver. 45.0 должен оставить эту проблему позади. В новой версии предусмотрена более глубокая интеграция с меню виджета, который позволяет быстро приостанавливать работу любого приложения прямо с рабочего стола смартфона.
Также Action Launcher в новой версии получил поддержку живых обоев, дублирования встроенных приложений, новую коллекцию заставок и поддержку поисковых систем. Разработчики, кроме всего прочего, отмечают, что им удалось устранить ошибку, которая приводила к конфликту лончера со смартфонами при попытке установить живые обои Muzei.
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 04:00