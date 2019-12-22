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Эксперты назвали 7 трюков, как сделать ноги длиннее

Эксперты назвали 7 трюков, которые помогут визуально сделать ноги длиннее. Обладательницам невысокого роста «вытянуть» силуэт позволит как правильно подобранная обувь и одежда, так и грамотно расставленные акценты.
Эксперты назвали 7 трюков, как сделать ноги длиннее

Эксперты отмечают, нога всегда будет казаться длиннее, если выбирать туфли на каблуке, которые к тому же тонально сливаются с цветом кожи. К обнаженным ногам лучше выбирать телесные лодочки, под колготки чёрного цвета соответственно чёрную обувь. Если же чулки имеют другой окрас, нежели обувь, то «вытянуть» силуэт сможет глубокий вырез на туфлях.

Ноги будут казаться длиннее также в случае, когда брюки полностью закрывают обувь. Хорошим способом «удлинить ноги» будет выбор брюк и юбок с высокой посадкой. Однако трюк с «поднятием» талии не стоит использовать в случае наличия выразительных объемов сзади, это лишь подчеркнет ягодицы, визуально сделав их ещё больше. Эксперты рекомендуют в таком случае выбирать юбки А-образного силуэта или же закрыть линию ягодиц и паха жакетом, кардиганом и т. п. Также обладательницам невысокого роста рекомендуется отдавать предпочтение брюкам и юбкам с вертикальной полоской.

Не только для эффекта похудения, но и «удлинения» ног эксперты советуют использовать монохром. При этом, полностью отказываться от горизонталей нельзя и обязательно нужно делать визуальный центр на талии. Однако главным трюком специалисты называют уверенность в собственной красоте, подчеркивая, что привлекательность женщины, конечно же, не зависит от таких факторов, как длинна ног.

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Общество
Добавил: Сеник Анна Сегодня, 01:01

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