Екатерина Климова в купальнике снялась для журнала в пенном джакузи

Екатерина Климова во время своего недавнего интервью для издания «Караван» рассказала о своей жизни. Дополнением к этому стало участие знаменитости в пикантной фотосессии, кадры из которой, предположительно, будут опубликованы на страницах журнала. В Instagram актриса анонсировала выпуск издания и обнародовала несколько откровенных снимков. На одном из фото Климова запечатлена в джакузи. Актриса облачена в голубой купальник, поверх которого можно заметить пену.Поклонники звезды оставили множество комментариев, выражающих восторг ввиду появления откровенных кадров. Пользователи отметили хорошую фигуру 41-летней Климовой и удивились, как молодо она выглядит. Даже экс-супруг актрисы Гела Месхи оставил отметку «Нравится» к этому посту.