Помощники Деда Мороза: Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева облачились в двойной свитер

Экс-солистка музыкальной группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева опубликовала в Instagram совместное фото с Валерием Меладзе. Певица подписала снимок словами: «Под красным покрывалом декабря». Джанабаева предложила фолловерам найти на фото лишний предмет, не соответствующий праздничному настроению. На снимке запечатлены подарки, ленты, цветы, новогоднее дерево и улыбающиеся «помощники» Деда Мороза. Подписчики предположили, что лишними на фото являются ножницы, букеты и скотч. Артистка пообещала ответившему на вопрос правильно подарить презент.Отметим, до знакомства с Альбиной Джанабаевой Валерий Меладзе состоял в браке с Ириной Малухиной. Супруги официально разорвали отношения в 2014 году, после чего певец женился на участнице творческого коллектива «ВИА Гра». Джанабаева родила Меладзе двоих сыновей: Константина и Луку.