В РПЦ призвали родителей живущей в больнице девочки забрать ее домой
Глава отдела внешних связей РПЦ МП, викарий патриарха всея Руси, митрополит Иларион обратился к родителям 5-летней девочки, которая с первых дней своей жизни до сих пор находится в стенах столичного перинатального центра. Представитель церкви попросил родителей юной пациентки забрать ее домой.
Напомним, ранее портал Meduza опубликовал сообщение о юной девочке, которая вынуждена фактически жить в престижном перинатальном центре лишь потому, что ее мать считает дочь неизлечимо больной. В то же время, как заявляют сотрудники центра, здоровью ребенка ничто не угрожает, поэтому ее можно выписать в любой момент. Однако родители все еще сильно боятся забирать дочь, продолжая оплачивать услуги нянечек и отдельную палату. Этот случай не остался незамеченным службой социальной защиты, которая обратилась в суд с требованием ограничить биологических родителей «девочки из московского перинатального центра» в правах.
«Я бы хотел сказать этим родителям, что ребенку нужно быть в семье. Это их священный долг – заниматься воспитанием своего ребенка. И если никаких возражений от врачей нет, а их, как известно, не имеется, родители должны забрать ее», - отметил Иларион в эфире телеканала «Россия 24».
Напомним, ранее портал Meduza опубликовал сообщение о юной девочке, которая вынуждена фактически жить в престижном перинатальном центре лишь потому, что ее мать считает дочь неизлечимо больной. В то же время, как заявляют сотрудники центра, здоровью ребенка ничто не угрожает, поэтому ее можно выписать в любой момент. Однако родители все еще сильно боятся забирать дочь, продолжая оплачивать услуги нянечек и отдельную палату. Этот случай не остался незамеченным службой социальной защиты, которая обратилась в суд с требованием ограничить биологических родителей «девочки из московского перинатального центра» в правах.
«Я бы хотел сказать этим родителям, что ребенку нужно быть в семье. Это их священный долг – заниматься воспитанием своего ребенка. И если никаких возражений от врачей нет, а их, как известно, не имеется, родители должны забрать ее», - отметил Иларион в эфире телеканала «Россия 24».
Общество / Главные новости
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:09