В РПЦ призвали родителей живущей в больнице девочки забрать ее домой





Напомним, ранее портал Meduza опубликовал сообщение о юной девочке, которая вынуждена фактически жить в престижном перинатальном центре лишь потому, что ее мать считает дочь неизлечимо больной. В то же время, как заявляют сотрудники центра, здоровью ребенка ничто не угрожает, поэтому ее можно выписать в любой момент. Однако родители все еще сильно боятся забирать дочь, продолжая оплачивать услуги нянечек и отдельную палату. Этот случай не остался незамеченным службой социальной защиты, которая обратилась в суд с требованием ограничить биологических родителей «девочки из московского перинатального центра» в правах.«Я бы хотел сказать этим родителям, что ребенку нужно быть в семье. Это их священный долг – заниматься воспитанием своего ребенка. И если никаких возражений от врачей нет, а их, как известно, не имеется, родители должны забрать ее», - отметил Иларион в эфире телеканала «Россия 24».