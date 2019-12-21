Анастасия Решетова «променяла» Тимати на Леонардо Ди Каприо

«Залипла немножко. Похоже, дома меня ожидает дебош. А у вам какие варианты выходят? На случай, если вылечу я, пришлите фото», - написала Анастасия.Избранница рэп-исполнителя установила себе популярное приложение «Дежавю», завлекшее многих юзеров. Алгоритм свежего эппа добавляет лицо пользователя на фото со звездой таким образом, что тяжело отличить от фейка. Решетова совершила ряд экспериментов и на выходе получила изображения с Ди Каприо и Уэстом.Тимур Юнусов уже расплатился с любимой той же монетой. Программа создала из артиста друга Бритни Спирс и секьюрити Ким Кардашьян. Тимати остался огорчен итогом, так как в 15 из 20 модификаций стал обычным охранником.