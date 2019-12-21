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Анастасия Решетова «променяла» Тимати на Леонардо Ди Каприо

Анастасия Решетова пошутила, что «променяла» Тимати, от которого в октябре родила сына Ратмира, на Ди Каприо и Канье Уэста. О своем свежем пристрастии первая вице-мисс России сообщила на странице Instagram.
Анастасия Решетова «променяла» Тимати на Леонардо Ди Каприо

«Залипла немножко. Похоже, дома меня ожидает дебош. А у вам какие варианты выходят? На случай, если вылечу я, пришлите фото», - написала Анастасия.

Избранница рэп-исполнителя установила себе популярное приложение «Дежавю», завлекшее многих юзеров. Алгоритм свежего эппа добавляет лицо пользователя на фото со звездой таким образом, что тяжело отличить от фейка. Решетова совершила ряд экспериментов и на выходе получила изображения с Ди Каприо и Уэстом.

Тимур Юнусов уже расплатился с любимой той же монетой. Программа создала из артиста друга Бритни Спирс и секьюрити Ким Кардашьян. Тимати остался огорчен итогом, так как в 15 из 20 модификаций стал обычным охранником.

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Добавил: Тиховский Владислав Сегодня, 21:45

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