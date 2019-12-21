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«Только никому не говорите»: Эльмира Уразбаева призналась, что была тайно замужем за Валентином Гафтом

В новом выпуске популярного ток-шоу «Привет, Андрей!» эксперты в студии и ведущий Андрей Малахов вспоминали о звездах «Голубого огонька» прошлых лет. В студии появились многие артисты легендарного новогоднего концерта, вспомнили и об актрисе Эльмире Уразбаевой, якобы состоявшей в тайном браке с Валентином Гафтом.
«Только никому не говорите»: Эльмира Уразбаева призналась, что была тайно замужем за Валентином Гафтом

О персоне Уразбаевой первым вспомнил Левон Оганезов, рассказавший о конфузе, во время которого она лично вызвалась петь под фонограмму. «Ей было предложено просто ходить по залу с микрофоном. Она подошла к Валентине Терешковой, которая дала ей бокал, взяла и отпила немного, а песня в этот момент продолжалась. Жуткий казус получился», - рассказал он. Как оказалось, сама актриса на данный момент живет в Лос-Анджелесе. Более того, продюсеры шоу нашли ее в США, что позволило Андрею Малахову записать со звездой прошлых лет интервью. Как рассказала Эльмира Уразбаева, жить за океан она переехала из-за дочери, которая вышла замуж за гражданина этой страны. Однако больше всего удивил эпизод, в котором артистка сделала неожиданное признание о своей связи с Валентином Гафтом.

«Я в свое время была его женой. Только никому не говорите, я лично вам сказала. Не хочу, чтобы из этого сделали событие в стране», - отметила актриса, показывая архивное фото. Примечательно, что Валентин Гафт давно состоит в браке с Ольгой Остроумовой. Впрочем, это его второй семейный союз, ведь его первой женой была манекенщица Елена Изергина. А вот о том, что у Валентина Иосифовича была еще одна супруга, никто и никогда не догадывался.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:20

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