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"Живу один с кошками": Влад Кадони рассказал об отношениях с Ольгой Орловой и личной жизни

Телеведущий и экстрасенс Влад Кадони откровенно рассказал о своей личной жизни и отношениях с коллегой Ольгой Орловой. Шоумен отметил, что сейчас живет один, платит ипотеку и не менял машину 5 лет, но на заработную плату не жалуется.
"Живу один с кошками": Влад Кадони рассказал об отношениях с Ольгой Орловой и личной жизни

Телеведущий Влад Кадони признался, он предлагал своим избранницам руку и сердце уже два раза, однако получал отказ. В третий раз экстрасенс не спешит и пока после многолетних отношений он живет один, зато у него есть несколько кошек. Сам телеведущий отмечает, один отказ от женитьбы - случайность, два - совпадение, а вот третий раз покажет, что он неудачник, чего звезде не хотелось бы. Операцию по увеличению мужского достоинства маг никогда не делал, это был хорошо спланированный пиар-ход, принесший свои результаты. Также он в шутку добавил, что просто невозможно пришить что-то к чему-то очень маленькому.

Свои эзотерические практики Влад Кадони теперь не показывает посторонним, не загорает, потому что страдает от сложной формы фотодерматита, не переносит жару и уже привык к этому. Недоброжелателей лично не знает, хотя, возможно, они существуют, а с Венцеславом Венгржановским у него действительно был конфликт, но в основном его подогревали ради хайпа, пока эта уловка не изжила себя.

Отца Влад Кадони никогда не знал, мать воспитывала его одна. Четыре раза женщина выходила замуж, фамилия Кадони - пятая у знаменитости по счету, и он не жалеет, что выбрал именно ее. Пока экстрасенс ездит на старой машине, пять лет он ее не менял, платит ипотеку, но не жалуется, зарплаты на все хватает. С Ольгой Орловой его связывают теплые отношения, однако романа между ними нет.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:49

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