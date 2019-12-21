"Живу один с кошками": Влад Кадони рассказал об отношениях с Ольгой Орловой и личной жизни





Телеведущий Влад Кадони признался, он предлагал своим избранницам руку и сердце уже два раза, однако получал отказ. В третий раз экстрасенс не спешит и пока после многолетних отношений он живет один, зато у него есть несколько кошек. Сам телеведущий отмечает, один отказ от женитьбы - случайность, два - совпадение, а вот третий раз покажет, что он неудачник, чего звезде не хотелось бы. Операцию по увеличению мужского достоинства маг никогда не делал, это был хорошо спланированный пиар-ход, принесший свои результаты. Также он в шутку добавил, что просто невозможно пришить что-то к чему-то очень маленькому.Свои эзотерические практики Влад Кадони теперь не показывает посторонним, не загорает, потому что страдает от сложной формы фотодерматита, не переносит жару и уже привык к этому. Недоброжелателей лично не знает, хотя, возможно, они существуют, а с Венцеславом Венгржановским у него действительно был конфликт, но в основном его подогревали ради хайпа, пока эта уловка не изжила себя.Отца Влад Кадони никогда не знал, мать воспитывала его одна. Четыре раза женщина выходила замуж, фамилия Кадони - пятая у знаменитости по счету, и он не жалеет, что выбрал именно ее. Пока экстрасенс ездит на старой машине, пять лет он ее не менял, платит ипотеку, но не жалуется, зарплаты на все хватает. С Ольгой Орловой его связывают теплые отношения, однако романа между ними нет.