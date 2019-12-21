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«Вернемся только к весне»: Супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова уедет рожать за границу

Супруга известного российского рэп-исполнителя Джигана, модель Оксана Самойлова, на данный момент находится уже на довольно позднем сроке беременности и готовится снова стать мамой в начале 2020 года. Как выяснилось, сразу после новогодних праздников музыкант вместе с супругой и детьми отправятся в другую страну, где и должен будет появиться на свет его ребенок.
«Вернемся только к весне»: Супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова уедет рожать за границу

Сейчас же звездное семейство проводит время в Москве. Перед наступлением Нового года модель всячески старается впитать в себя рождественскую атмосферу, ведь совсем скоро ей предстоит переезд за границу. Об этом Самойлова рассказала поклонникам на своей страничке в социальной сети Instagram, добавив, что с нетерпением ждет праздника. «Следующий год начнется для нас с максимального переворота в жизни. В московскую школу мы сможем вернуться только к весне, а сейчас нам нужно максимально насладиться Родиной и зимой, которая до сих пор не наступила», - пишет модель.

А перед отъездом из России Самойлова регулярно посещает врачей, которые контролируют развитие плода. Знаменитость при этом сетует, что на столь серьезном сроке ее беременность практически не заметна. «Как может быть такой живот. Скоро уже рожать, а его до сих пор нет. У кого-нибудь было такое?» - удивляется жена музыканта.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:41

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