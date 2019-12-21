Елена Малышева в платье со своим портретом призвала людей к объединению

Доктор меднаук появилась в платье, на котором запечатлён её портрет и лица других ведущих. Знаменитость сообщила, что этот наряд показывает происхождение работников телепередачи в рамках Первого канала. На левом плече Елены Малышевой размещен её собственный портрет. Правая рука стала местом для Германа Гандельмана, а лицо Дмитрия Шубина можно было увидеть в области живота., — рассказала Малышева, призвав людей объединяться.