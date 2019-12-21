Елена Малышева в платье со своим портретом призвала людей к объединению
Елена Малышева надела платье с принтом в виде собственного портрета, после чего призвала людей объединиться. Во время одного из последних выпусков передачи «Жить здорово!» телеведущая пояснила скрытый за этим смысл.
Доктор меднаук появилась в платье, на котором запечатлён её портрет и лица других ведущих. Знаменитость сообщила, что этот наряд показывает происхождение работников телепередачи в рамках Первого канала. На левом плече Елены Малышевой размещен её собственный портрет. Правая рука стала местом для Германа Гандельмана, а лицо Дмитрия Шубина можно было увидеть в области живота.
«К новой встрече подготовила такой наряд. Тут я, Шаевич, кемеровчане. Несколько ниже Дмитрий Николаевич из Новокузнецка», — рассказала Малышева, призвав людей объединяться.
Доктор меднаук появилась в платье, на котором запечатлён её портрет и лица других ведущих. Знаменитость сообщила, что этот наряд показывает происхождение работников телепередачи в рамках Первого канала. На левом плече Елены Малышевой размещен её собственный портрет. Правая рука стала местом для Германа Гандельмана, а лицо Дмитрия Шубина можно было увидеть в области живота.
«К новой встрече подготовила такой наряд. Тут я, Шаевич, кемеровчане. Несколько ниже Дмитрий Николаевич из Новокузнецка», — рассказала Малышева, призвав людей объединяться.