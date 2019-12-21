Звезда "Дом-2" Ирина Агибалова высказалась по поводу прихода сына на телестройку

Ирина Агибалова вновь появилась на экране. На этот раз ее, как и других бывших участников проекта "Дом-2", пригласили принять участие в записи новогодних эфиров. Своим поклонникам в Сети Ирина Александровна сообщила об этом с гордостью. Однако после вопроса о том, а почему Ирина Александровна не отправляет своего сына Олега на шоу, женщина пришла в ярость. Вспомнили ей и то, что обе ее дочки на протяжении долгого времени являлись участницами телепроекта "Дом-2". По словам Ирины Агибаловой, мальчикам там делать просто нечего. Но пользователи Сети тут же подчеркнули, что если бы мужчинам нечего было делать на "Дом-2", то ее дочки не встретили бы таких отличных мужей.Однако Ирина Агибалова отметила, что прошло уже 11 лет, и пора забыть прошлое, но на тот момент такое решение было самым верным. В итоге знаменитость попросила, чтобы от нее отстали с вопросом прихода ее сына на проект.