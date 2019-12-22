«Оранжевая диета» признана «хитом» уходящего года





«Оранжевая диета» предполагает приём овощей и фруктов жёлтого цвета. Благодаря цитрусам, тыкве, грушам, хурме и яблокам человек при одновременном ограничении употребления мяса, круп, хлеба и жиров сбрасывает в среднем 7 кг за 30 дней. Эксперты в области питания рекомендуют завтракать в два подхода. После пробуждения диетологи советуют употребить сладкие мандарины и чашку зелёного чая, а потом съесть фрукт жёлтого цвета. На обед рекомендуется приготовить тыквенную кашу и апельсиновый сок, на полдник – кукурузу, а поужинать стоит запеканкой с фаршем и картофелем. Перед сном допускается приём напитка из папайи или хурма.«Оранжевая диета» помогает похудеть, насыщает организм витаминами и полезными веществами. Отметим, цитрусовые богаты витамином C, с помощью которого улучшается переработка белков. Лимоны укрепляют иммунитет, положительно влияют на кожу и защищают от гриппа. Из-за пользы для здоровья «оранжевую диету» признали «хитом» уходящего года.