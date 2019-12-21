Представлена первая в мире электрическая пожарная машина





Сообщается, что новинка получилась не только экологической, но еще и более компактной и значительно маневренней, чем пожарные автомобили с ДВС. Кроме того, машина очень удобна в управлении и отличается высоким уровнем безопасности. Наконец, пожарным больше не придется забираться непосредственно в кабину автомобиля, поскольку все управление им можно осуществлять прямо с земли. Готовый к работе в любых условиях автомобиль в максимальной комплектации оценивается компанией в 1 200 000 долларов США. Эта цена немного выше стоимости привычных грузовиков, однако она, как отмечает производитель, будет компенсирована более дешевым обслуживанием электрической новинки.Еще одно преимущество пожарного электромобиля заключается в его модульности. Оснащение и функционал данной техники при наличии соответствующей необходимости можно легко изменить. К примеру, задняя часть автомобиля легко перенастраивается в некое подобие кабины кареты скорой медицинской помощи.