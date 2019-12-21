Samsung привезет на CES 2020 таинственный продукт Neon





Разработчик уже зарегистрировал для нового продукта странички в крупных социальных сетях поэтому Neon представлен в Instagram, Facebook и даже в сети микроблогов Twitter. Кроме того, для продукта зарезервирован и отдельный сайт. На всех официальных страницах содержится анонс выхода новинки в следующем году. Источники также сообщают, что над проектом Neon работал Пранав Мистри, который ранее принимал участие в разработке носимого компьютера, способного распознавать жесты и голос пользователя. «В последнее время я работаю над чем-то невероятным», - писал он на своей страничке в Twitter.Примечательно, что в начале текущего месяца группа STAR Labs объявила о наборе разработчиков для создания иммерсивных интеллектуальных услуг, способных сделать фантастику реальностью. А режиссер Шекхар Капур немногим ранее описывал Neon как искусственный интеллект, который заставит человека задуматься над тем, кто на самом деле настоящий.