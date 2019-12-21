В России ввели новый экологический класс для авто





Экологический стандарт Евро-6 накладывает ограничения на содержание вредных веществ в выхлопных выбросах машин. Этот класс запрещает выделение транспортом более 130 г углекислого газа на километр преодолённого пути. Нововведение в том числе ограничивает норму выброса оксида азота и взвешенных частиц. В Евросоюзе допускается перемещение грузовых авто, которые соответствуют стандарту Евро-6.Аналитик Алексей Калачев прогнозирует сложности из-за введения нового класса в России. По его словам, нефтеперерабатывающие заводы столкнутся с трудностями при переходе на другой стандарт горючего. Эксперт говорит, что предприятиям по выпуску авто на порядок проще в этом плане, поскольку им лишь придётся изменить конфигурацию моторов транспорта.