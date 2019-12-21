«Весь в деда»: Гоша Куценко оценил финскую польку в исполнении годовалого внука Стриженовых

«Когда тебе нравится финская полька, устоять просто невозможно. Впрочем, мне кажется, что по кругу уже пошла какая-то лезгинка», - прокомментировала зажигательные танцы маленького внука Стриженова. В комментариях под этой публикацией позднее отметились некоторые звездные друзья знаменитого семейства. Так, актер Гоша Куценко высоко оценил танцы малыша и сравнил его с Александром Стриженовым. «Весь в деда Саню!» - написал артист. Не проигнорировала ролик и телеведущая Елена Малышева, назвавшая годовалого Петра Петровича «победителем программы Танцы».Стоит напомнить, что маленький Петр родился весной прошлого года у старшей дочери Стриженовых Анастасии и ее мужа Петра Грищенко. Сейчас семейство вместе с малышом проживает преимущественно в Нью-Йорке.