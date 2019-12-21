«Весь в деда»: Гоша Куценко оценил финскую польку в исполнении годовалого внука Стриженовых
Известная российская телеведущая Екатерина Стриженова опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram забавное видео, на котором показала зажигательный танец в исполнении своего годовалого внука Петра. На этих кадрах малыш бодро вытанцовывает, пока его знаменитая бабушка снимает происходящее на видео. Старания ребенка оценил Гоша Куценко.
«Когда тебе нравится финская полька, устоять просто невозможно. Впрочем, мне кажется, что по кругу уже пошла какая-то лезгинка», - прокомментировала зажигательные танцы маленького внука Стриженова. В комментариях под этой публикацией позднее отметились некоторые звездные друзья знаменитого семейства. Так, актер Гоша Куценко высоко оценил танцы малыша и сравнил его с Александром Стриженовым. «Весь в деда Саню!» - написал артист. Не проигнорировала ролик и телеведущая Елена Малышева, назвавшая годовалого Петра Петровича «победителем программы Танцы».
Стоит напомнить, что маленький Петр родился весной прошлого года у старшей дочери Стриженовых Анастасии и ее мужа Петра Грищенко. Сейчас семейство вместе с малышом проживает преимущественно в Нью-Йорке.
«Когда тебе нравится финская полька, устоять просто невозможно. Впрочем, мне кажется, что по кругу уже пошла какая-то лезгинка», - прокомментировала зажигательные танцы маленького внука Стриженова. В комментариях под этой публикацией позднее отметились некоторые звездные друзья знаменитого семейства. Так, актер Гоша Куценко высоко оценил танцы малыша и сравнил его с Александром Стриженовым. «Весь в деда Саню!» - написал артист. Не проигнорировала ролик и телеведущая Елена Малышева, назвавшая годовалого Петра Петровича «победителем программы Танцы».
Стоит напомнить, что маленький Петр родился весной прошлого года у старшей дочери Стриженовых Анастасии и ее мужа Петра Грищенко. Сейчас семейство вместе с малышом проживает преимущественно в Нью-Йорке.