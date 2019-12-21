Экс-участница проекта "Дом-2" Татьяна Мусульбес показала новогоднюю елку, украшенную вместе с Сергеем Михом





Экс-участница проекта "Дом-2" Татьяна Мусульбес на своей странице в Instagram рассказала поклонникам, как она и Сергей Мих украсили квартиру к Новому году. Жилье влюбленные снимают в Подмосковье, а 2020 станет первым годом, который брюнетка и молодой человек встречают в статусе пары. Как оказалось, звезда заранее позаботилась о декоре, купив, по ее словам, у Елены Хроминой живую елку высотой 1,6 метра.Вместе Татьяна Мусульбес и ее избранник украсили лесную красавицу шариками, серебристыми бантами и игрушками. В итоге получилось очень стильно и красиво. Дополнением стали бусы и гирлянды, так что теперь в квартире Мусульбес светло и уютно.