«Ходячие кости»: Мария Погребняк удивила поклонников фото в мини-бикини

Из этого «зимнего» отпуска жена форварда «Урала» поделилась с подписчиками откровенным роликом, который разместила на своей персональной страничке в социальной сети Instagram. На видео звезда соцсетей выходит из стеклянных дверей курортного домика в мини-бикини голубого цвета с ярким рисунком и легкой тунике, надетой поверх купальника. Скинув накидку, многодетная мать изящно зашла в бассейн, где решила немного поплавать.Как бы там ни было, но мнения поклонников Марии Погребняк в комментариях под этой публикацией разделились. Кто-то восхитился фигурой светской львицы, подчеркнув, что она выглядит потрясающе, другие же принялись критиковать ее за чрезмерную худобу. «Ужасная фигура», «Ходячие кости», «Меня пугают ваши ноги», - пишут критики. Впрочем, большая часть публики оставила под новым постом Марии Погребняк преимущественно комплименты.