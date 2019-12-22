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«Ходячие кости»: Мария Погребняк удивила поклонников фото в мини-бикини

В преддверии новогодних праздников Мария Погребняк вместе со своим супругом, известным футболистом Павлом Погребняком, и сыновьями отправилась отдыхать в теплые края. Семейство решило провести время на Мальдивских островах, откуда изящная модель посылает поклонникам пикантные фото в мини-бикини.
«Ходячие кости»: Мария Погребняк удивила поклонников фото в мини-бикини

Из этого «зимнего» отпуска жена форварда «Урала» поделилась с подписчиками откровенным роликом, который разместила на своей персональной страничке в социальной сети Instagram. На видео звезда соцсетей выходит из стеклянных дверей курортного домика в мини-бикини голубого цвета с ярким рисунком и легкой тунике, надетой поверх купальника. Скинув накидку, многодетная мать изящно зашла в бассейн, где решила немного поплавать.

Как бы там ни было, но мнения поклонников Марии Погребняк в комментариях под этой публикацией разделились. Кто-то восхитился фигурой светской львицы, подчеркнув, что она выглядит потрясающе, другие же принялись критиковать ее за чрезмерную худобу. «Ужасная фигура», «Ходячие кости», «Меня пугают ваши ноги», - пишут критики. Впрочем, большая часть публики оставила под новым постом Марии Погребняк преимущественно комплименты.

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Допис, поширений Maria Pogrebnyak-Shatalova (@mariapoga_)

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 00:00

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