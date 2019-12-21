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Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно призналась, что почти выплатила все долги

Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно на своей странице в Instagram рассказала поклонникам, что практически выплатила все долги. Супруга Иосифа Оганесяна надеется встретить 2021 год уже без задолженности, ведь успела отдать уже 3 миллиона рублей.
Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно призналась, что почти выплатила все долги

Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно рассказала поклонникам на своей странице в Instagram, что выплатила 3 миллиона долга. Участница реалити-шоу стала жертвой аферистов, причем кредит она брала для возлюбленного. Как отметила будущая мамочка, она уволилась из банка и устроилась в другую организацию, однако это оказались мошенники.

В итоге Саше Черно пришлось выплатить огромную сумму денег, кредит она взяла для возлюбленного, но молодой человек, судя по всему, обманул избранницу. В уходящем году супруга Иосифа Оганесяна смогла практически закрыть все долги, ей осталось выплатить менее миллиона рублей, что в сравнении с первоначальной суммой она назвала "копейками".

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:58

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