Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно призналась, что почти выплатила все долги





Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно рассказала поклонникам на своей странице в Instagram, что выплатила 3 миллиона долга. Участница реалити-шоу стала жертвой аферистов, причем кредит она брала для возлюбленного. Как отметила будущая мамочка, она уволилась из банка и устроилась в другую организацию, однако это оказались мошенники.В итоге Саше Черно пришлось выплатить огромную сумму денег, кредит она взяла для возлюбленного, но молодой человек, судя по всему, обманул избранницу. В уходящем году супруга Иосифа Оганесяна смогла практически закрыть все долги, ей осталось выплатить менее миллиона рублей, что в сравнении с первоначальной суммой она назвала "копейками".