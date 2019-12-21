«Стильно и вкусно»: Полина Диброва организовала для сына Федора в его день рождения «восточную сказку»

Все присутствующие на мероприятии облачились в тематические костюмы из сказочной истории об Аладине и его друзьях. Праздник, благодаря профессионалам-аниматорам, получился яркий, стильный и вкусный. «Друзья, посмотрите, сколько эмоций и красок. Яркий день рождения Феди. Очень классная тематика, рекомендую вам», - написала Диброва в посте к подборке видеокадров. Жене известного телеведущего «сложно сказать, кому в доме было веселее», взрослым или детям.Поклонники выразили восхищение убранством комнат, подготовленных к празднованию шестилетия сына звездной четы, а также яркими костюмами всех присутствующих на вечеринке. Наследника Дибровы поздравили с днем рождения и пожелали здоровья и успехов в жизни.