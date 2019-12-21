Ученые разработали шлем с электродами для борьбы с чувством усталости





Чувство усталости при таком диагнозе вызвано, прежде всего, тем, что медикаментозное лечение не дает должного результата. При этом, подобные лекарства часто имеют побочные эффекты, нарушающие внутримозговую коммуникации, отмечают специалисты. Особенность их новинки заключается в том, что она адаптирует нейромодуляцию к новому состоянию. «Мы пытались отыскать в мозге области, которые особенно страдают от усталости. Как выяснилось, наше вмешательство вместе с нейромодуляцией позволяет компенсировать это искаженное восприятие», - отмечают авторы исследования.Как показали первые эксперименты с применением нового шлема, в 48% случаев он позволяет добиться определенных улучшений. Такая высокая эффективность прибора частично вызвана восстановлением внутримозговых коммуникаций, которые, кроме всего прочего, изменяются с усилением усталости.