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Океаны магмы могут поглощать атмосферу экзопланет

Ученые сообщили, что океаны магмы способны поглощать атмосферу экзопланет. Существует проблема с поисками планет-гигантов, подобных Сатурну и Юпитеру.
Океаны магмы могут поглощать атмосферу экзопланет

Большая часть таких экзопланет, скорее всего, остаются на своих изначальных орбитах и потому отличаются длинным периодом вращения вокруг своих звёзд. Это затрудняет их обнаружение. И даже в таких условиях, количество выявленных объектов должно быть большим. Астрономы отмечают, многие экзопланеты должны прекращать рост после достижения некоторых размеров, что мешает им превратиться в гигантов.

«Долго думали о причинах прекращения процессов увеличения планет после достижения размера, больше земного примерно в 3 раза», – отметил Эдвин Кайт из Университета Чикаго.

Большинство планет-гигантов имеют очень протяжённую атмосферу. Ученые стали искать процессы, которые могут прервать развитие последней. Принято считать, что новые планеты имеют оболочку из магмы. На Земле такая расплавленная порода довольно быстро затвердела. При этом на ряде экзопланет океаны магмы могут оставаться долгое время. Ранее раскалённая материя рассматривалась как химически инертная, однако теперь астрономы рассматривают теорию о поглощении ею газов атмосферы.

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Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 03:02

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