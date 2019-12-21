Историк моды Александр Васильев рассказал, в каких нарядах нужно встречать 2020 год





«Я на данный момент нахожусь в Страсбурге, поэтому праздновать буду здесь», - заявил он. При этом, Васильев подчеркнул, что в праздничную ночь нужно облачаться в наряды с синими блестками. «Синий – цвет 2020 года. А блестки являются самым модным аксессуаром, поэтому дамам лучше всего наряжаться в платья синего цвета. Это будут самые модные наряды на новогоднюю вечеринку в этом году. Тем более, что синий имеет прямое отношение к главному цвету сезона. Мужчинам подойдут синяя рубашка или синий пиджак, который в сочетании с белой рубахой будет выглядеть просто превосходно», - отметил историк моды в беседе с журналистами радиостанции «Говорит Москва».Напомним, согласно восточному календарю, символом наступающего 2020 года стала металлическая белая крыса.