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Сестры Вертинские в память об отце отремонтировали старую дачу

Сестры Вертинские - 75-летняя Анастасия и 76-летняя Марианна в память об отце отремонтировали старую дачу. Как это ни удивительно, Александра Николаевича после возвращения из эмиграции совершенно не волновали скрипящие полы и неровные стены. Он всегда говорил, что самое главное - чувствовать родную землю под ногами.
Сестры Вертинские в память об отце отремонтировали старую дачу

Сестры Вертинские в настоящее время снова дружны, однако в их жизни был период, о котором не хочется ничего вспоминать. Долгое время родственницы не общались между собой, но теперь они не посещают светские мероприятия и полностью сосредоточены на своей семье. Ремонт их совершенно скромной даче требовался еще в 50-х годах минувшего столетия. Родовое гнездо всегда отличалось простотой. Сразу после покупки домика Вертинские обустроили здесь хороший погреб для запасов на зиму. За столом в нем часто собирались ученые, которые с удовольствием слушали рассказывающего об эмиграции главу семейства, где он провел целых 25 лет. Мать-художницу не волновал дизайн дачи, но отец, регулярно отъезжающий на гастроли, всегда интересовался, как живет семья. Именно на даче прошло детство ставших впоследствии знаменитыми актрис. Когда у них появилось время для долгожданных изменений, они начали ремонт, но закончить его оказалось совсем непросто. Обустроить все по-новому помогли эксперты программы «Идеальный ремонт».

Теперь сестры Вертинские могут похвастаться идеальным дизайном: классической люстрой, дубовыми буфетами, большим панорамным окном, оформленным тончайшим прозрачным тюлем на льняной основе. Гостиную украшает большой раскладной диван, корпус которого выполнен из дуба. Рядом стоят силиконовые цветы практически ничем не отличающиеся от живых. В чайной зоне находится небольшой столик. Украшают пространство зеркала и вставные светильники. Комната кажется очень просторной и светлой. Нашлось место и для семейных фотографий, которые рассказывают историю семьи Вертинских. Она, как известно, внесла в культурное наследие России огромный вклад.

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Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 18:35

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