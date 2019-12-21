Руслан Мацьолек рассказал, что подарит Насте Ивановой на Новый год комплект красивого белья
Руслан Мацьолек готовит своей любимой девушке Анастасии Ивановой необычный подарок. Так, он решил ей преподнести комплект красивого белья, а также что-нибудь из бижутерии.
До Нового года осталось уже совсем немного. Однако Руслан Мацьолек уже знает, чем будет удивлять любимую девушку в эту волшебную ночь. Так, в Instagram в рубрике "Вопрос-Ответ" он рассказал, что собирается сделать Насте хороший сюрприз.
По словам Руслана Мацьолека, с подарком он уже определился и подарит Анастасии Ивановой красивое белье и что-то из бижутерии, а именно серьги или подвеску. Молодой человек отметил, красивое белье девушка хотела очень давно, но ранее его тяжело было подобрать из-за того, что у нее была маленькая грудь. После пластической операции задача значительно упростилась.
Стоит отметить, что Руслан Мацьолек остался с Анастасией Ивановой даже в тот момент, когда на шоу приходила Виктория Цатурян. К слову, недавно Виктория сравнила Руслана с оленем, хотя и не прямо, но все поняли, что речь идет именно о нем.
До Нового года осталось уже совсем немного. Однако Руслан Мацьолек уже знает, чем будет удивлять любимую девушку в эту волшебную ночь. Так, в Instagram в рубрике "Вопрос-Ответ" он рассказал, что собирается сделать Насте хороший сюрприз.
По словам Руслана Мацьолека, с подарком он уже определился и подарит Анастасии Ивановой красивое белье и что-то из бижутерии, а именно серьги или подвеску. Молодой человек отметил, красивое белье девушка хотела очень давно, но ранее его тяжело было подобрать из-за того, что у нее была маленькая грудь. После пластической операции задача значительно упростилась.
Стоит отметить, что Руслан Мацьолек остался с Анастасией Ивановой даже в тот момент, когда на шоу приходила Виктория Цатурян. К слову, недавно Виктория сравнила Руслана с оленем, хотя и не прямо, но все поняли, что речь идет именно о нем.