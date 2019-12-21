Руслан Мацьолек рассказал, что подарит Насте Ивановой на Новый год комплект красивого белья

До Нового года осталось уже совсем немного. Однако Руслан Мацьолек уже знает, чем будет удивлять любимую девушку в эту волшебную ночь. Так, в Instagram в рубрике "Вопрос-Ответ" он рассказал, что собирается сделать Насте хороший сюрприз.По словам Руслана Мацьолека, с подарком он уже определился и подарит Анастасии Ивановой красивое белье и что-то из бижутерии, а именно серьги или подвеску. Молодой человек отметил, красивое белье девушка хотела очень давно, но ранее его тяжело было подобрать из-за того, что у нее была маленькая грудь. После пластической операции задача значительно упростилась.Стоит отметить, что Руслан Мацьолек остался с Анастасией Ивановой даже в тот момент, когда на шоу приходила Виктория Цатурян. К слову, недавно Виктория сравнила Руслана с оленем, хотя и не прямо, но все поняли, что речь идет именно о нем.