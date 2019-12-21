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Кети Топурию в свободном платье начали поздравлять со второй беременностью

Кети Топурия не скрывает роман со Львом Деньговым. Поклонники подозревают, что отношения влюбленных достигли нового уровня, и певица беременна от своего избранника, поскольку в последнее время предпочитает свободные наряды.
Кети Топурию в свободном платье начали поздравлять со второй беременностью

Молодые люди познакомились несколько месяцев назад на одном из светских мероприятий. После непродолжительного общения на вечеринке Топурия и Деньгов начали встречаться и сблизились настолько, что решили представить друг друга своим детям. Поклонники замечают, как певица светится от счастья, а также подозревают, что вскоре в ее семье ожидается пополнение.

На мысли о беременности Топурии фанатов натолкнуло платье свободного кроя, скрывающее особенности ее фигуры. Во время недавнего выступления артистки внимательные поклонники ее творчества заметили, как им показалось, округлившийся живот. «Думаю, она скоро станет мамой в очередной раз», «Мне кажется, или Топурия беременна?» - делились фолловеры в Сети своими «догадками».

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Добавил: Ева Вит Сегодня, 18:11

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