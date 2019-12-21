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Камеру iPhone 11 сделают еще интересней для фотографов

Линейка смартфонов iPhone 11 изначально оснащена хорошими камерами, поэтому огромное количество фотографов уже начали использовать эти смартфоны, желая получить удобный мобильный инструмент в моменты, когда рядом нет основной аппаратуры. Но в будущем камеры этих устройств станут еще более интересными для любителей профессионального фото.
Камеру iPhone 11 сделают еще интересней для фотографов

Как сообщают источники, в обозримом будущем серия смартфонов iPhone 11 получит целый комплект вспышек производства сторонних брендов, одобренных компанией Apple. Эти изделия будут поставляться на рынок со специальной маркировкой «Сделано для iPhone». По некоторым данным, корпорация Apple уже поделилась с производителями новыми техническими спецификациями в рамках прошедшей недавно специальной конференции для разработчиков, что поможет им разрабатывать вспышки, стробоскопы и другие осветительные приборы для профессиональной мобильной фотографики, получая на них сертификат «Сделано для iPhone».

Сообщается также, что новые аксессуары не будут связываться с телефоном через Bluetooth, а смогут установить прямую синхронную связь с затвором встроенной в гаджет камеры через Lightning-подключение. А вот сроки появления таких аксессуаров на рынке пока не называются.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:18

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