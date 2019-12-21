Назван ТОП-6 типично женских машин, ставших брутальными «мужскими» моделями





Такие метаморфозы, к примеру, произошли с популярным кроссовером Toyota RAV4. После дебюта первой версии этого автомобиля, она сразу же стала популярной среди женщин. Но последний рестайлинг окончательно избавил модель от плавных линий. Теперь Toyota RAV4 выглядит строго и создает впечатление настоящего мужского автомобиля. Похожая участь постигла и немецкий кроссовер Volkswagen Tiguan, первое поколение которого отличалось спокойным экстерьером с плавными обводами и линиями. Однако, стоило инженерам концерна задумать рестайлинг этой модели, как она превратилась в более габаритный и угловатый экземпляр, какие ценят именно водители-мужчины. В том же плане «пошел» и кроссовер Х3 от баварского концерна BMW, который в новых версиях обрел характерные очертания премиального автомобиля с более брутальным дизайном.Среди более компактных машин подобные изменения в свое время происходили с моделью Soul от южнокорейского бренда KIA, которую с первых же дней продаж сразу полюбили дамы. Однако уже в третьем поколении авто окончательно утратило всякие признаки «женского» транспортного средства. Попал в этот рейтинг и Mercedes CLA, женственный стиль которого бросался в глаза практически сразу же. В последней версии этой модели производитель изменил ее экстерьер на более нейтральный. Правда, в отличие от других участников рейтинга, CLA с выходом из класса «женских» авто совсем не прибавил в цене. Последний в списке – японский кросс-компакт Nissan Juke, чей причудливый дизайн с момента презентации воспринимался исключительно как решение для женщин, однако в последние годы внешние изменения сделали этот автомобиль популярным и среди мужской аудитории.