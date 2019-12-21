Студия Ubisoft Montreal отказалась от игры после 3 лет разработки





, — сообщил Каруфель.По прошествии всего нескольких часов он полностью удалил все сообщения, имеющие отношения к данной новости, однако зарубежные журналисты успели сделать скриншоты поста и распространить информацию о ситуации в студии Ubisoft Montreal. У последней сегодня порядка 15 проектов различной направленности. Каруфель сообщил в посте, что открыл для себя возможность освоить совершенно новый движок и завести знакомство с новыми людьми, и это несколько утешает его.К обсуждению присоединился один из инсайдеров Джейсон Шрайер. Он отметил, речь идёт не об игре Pioneer, как и не о новой версии Splinter Cell. Отменённый проект создавался в стилистике Destiny. Ранее Шрайер сообщил, что руководство Ubisoft выражает большой интерес к совершенно «уникальным идеям», поэтому клоны популярных игр больше не будут создаваться.