Студия Ubisoft Montreal отказалась от игры после 3 лет разработки
Студия Ubisoft Montreal отказалась от одной из своих игр после разработки на протяжении 3-х лет. Речь идёт о неанонсированном продукте, уточнил в Twitter программист Луи де Каруфель.
«Только что получил сообщение, что проект, работа над которым продолжалась последние 3 года, отменили. Это очень огорчает меня. Трудился в компании коллег в течение последних 7 лет. Успели выпустить игру Watch Dogs и её 2-ю часть», — сообщил Каруфель.
По прошествии всего нескольких часов он полностью удалил все сообщения, имеющие отношения к данной новости, однако зарубежные журналисты успели сделать скриншоты поста и распространить информацию о ситуации в студии Ubisoft Montreal. У последней сегодня порядка 15 проектов различной направленности. Каруфель сообщил в посте, что открыл для себя возможность освоить совершенно новый движок и завести знакомство с новыми людьми, и это несколько утешает его.
К обсуждению присоединился один из инсайдеров Джейсон Шрайер. Он отметил, речь идёт не об игре Pioneer, как и не о новой версии Splinter Cell. Отменённый проект создавался в стилистике Destiny. Ранее Шрайер сообщил, что руководство Ubisoft выражает большой интерес к совершенно «уникальным идеям», поэтому клоны популярных игр больше не будут создаваться.
«Только что получил сообщение, что проект, работа над которым продолжалась последние 3 года, отменили. Это очень огорчает меня. Трудился в компании коллег в течение последних 7 лет. Успели выпустить игру Watch Dogs и её 2-ю часть», — сообщил Каруфель.
По прошествии всего нескольких часов он полностью удалил все сообщения, имеющие отношения к данной новости, однако зарубежные журналисты успели сделать скриншоты поста и распространить информацию о ситуации в студии Ubisoft Montreal. У последней сегодня порядка 15 проектов различной направленности. Каруфель сообщил в посте, что открыл для себя возможность освоить совершенно новый движок и завести знакомство с новыми людьми, и это несколько утешает его.
К обсуждению присоединился один из инсайдеров Джейсон Шрайер. Он отметил, речь идёт не об игре Pioneer, как и не о новой версии Splinter Cell. Отменённый проект создавался в стилистике Destiny. Ранее Шрайер сообщил, что руководство Ubisoft выражает большой интерес к совершенно «уникальным идеям», поэтому клоны популярных игр больше не будут создаваться.
Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 18:22