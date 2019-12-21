Раскрыты характеристики «неубиваемого» смартфона Samsung Galaxy Xcover Pro





Отныне известно, что Galaxy Xcover Pro имеет габаритные размеры 160х77 миллиметров и оснащен 6,3-дюймовым дисплеем. Как сообщается, устройство обзаведется съемной аккумуляторной батареей с поддержкой быстрой зарядки мощностью 15 Ватт. Ранее также публиковались данные о том, что пользователям «из коробки» новинка будет доступна с предустановленной платформой Android 10.Работает новый «неубиваемый» смартфон от Samsung под управлением фирменного SoC Exynos 9611, в связи с чем эксперты уже высказали предположение о том, что Galaxy Xcover Pro может стать первой моделью в линейке защищенных устройств бренда, к производительности которой пользователи не будут предъявлять претензий. Информации о цене гаджета пока нет, однако в экспертной среде напоминают, предшествующий Xcover 4S появился в продаже летом с ценой в 300 евро, поэтому не исключено, что новая модель серии получит ценник в диапазоне 350-400 евро.