Раскрыты характеристики «неубиваемого» смартфона Samsung Galaxy Xcover Pro
Презентация нового защищенного смартфона от южнокорейского техногиганта Samsung все ближе. Модель под названием Galaxy Xcover Pro, как пишут сетевые источники, уже прошла очередной этап сертификации, поэтому на рынке она может дебютировать совсем скоро. Между тем, в Сети появились данные о характеристиках этого устройства.
Отныне известно, что Galaxy Xcover Pro имеет габаритные размеры 160х77 миллиметров и оснащен 6,3-дюймовым дисплеем. Как сообщается, устройство обзаведется съемной аккумуляторной батареей с поддержкой быстрой зарядки мощностью 15 Ватт. Ранее также публиковались данные о том, что пользователям «из коробки» новинка будет доступна с предустановленной платформой Android 10.
Работает новый «неубиваемый» смартфон от Samsung под управлением фирменного SoC Exynos 9611, в связи с чем эксперты уже высказали предположение о том, что Galaxy Xcover Pro может стать первой моделью в линейке защищенных устройств бренда, к производительности которой пользователи не будут предъявлять претензий. Информации о цене гаджета пока нет, однако в экспертной среде напоминают, предшествующий Xcover 4S появился в продаже летом с ценой в 300 евро, поэтому не исключено, что новая модель серии получит ценник в диапазоне 350-400 евро.
Отныне известно, что Galaxy Xcover Pro имеет габаритные размеры 160х77 миллиметров и оснащен 6,3-дюймовым дисплеем. Как сообщается, устройство обзаведется съемной аккумуляторной батареей с поддержкой быстрой зарядки мощностью 15 Ватт. Ранее также публиковались данные о том, что пользователям «из коробки» новинка будет доступна с предустановленной платформой Android 10.
Работает новый «неубиваемый» смартфон от Samsung под управлением фирменного SoC Exynos 9611, в связи с чем эксперты уже высказали предположение о том, что Galaxy Xcover Pro может стать первой моделью в линейке защищенных устройств бренда, к производительности которой пользователи не будут предъявлять претензий. Информации о цене гаджета пока нет, однако в экспертной среде напоминают, предшествующий Xcover 4S появился в продаже летом с ценой в 300 евро, поэтому не исключено, что новая модель серии получит ценник в диапазоне 350-400 евро.
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:52