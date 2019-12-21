«Спрошу, сколько зарабатывает»: Григорий Лепс рассказал о требованиях к будущему зятю





Ургант в разговоре со звездным гостем отметил, его средней дочери Еве совсем скоро исполняется 18 лет и, не исключено, что уже близок тот день, когда девушка приведет в дом отца молодого человека. В этой связи шоумен попросил Лепса пофантазировать и представить, как бы он встречал потенциального члена семьи. «Ну, однажды это все равно случится. Придет человек с дочкой, она скажет, познакомься, пап, это мой парень. А я отвечу, чтобы гнала его в шею. Но сначала спрошу, сколько он зарабатывает», - поделился своими соображениями певец.Нашедший этот ответ весьма забавным, Иван Ургант поспешил уточнить у собеседника, с какой отметки несчастному ухажеру будет дозволено хотя бы испить воды в доме у Григория Лепса. Музыкант же сразу объяснил, в действительности вопрос не стоит в деньгах. По его словам, очень важно, чтобы он, на правах отца, мог самостоятельно увидеть, что именно молодой человек может, а что – нет.