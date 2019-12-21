Ксения Собчак показала снимки, где у нее неожиданно "выросла" грудь
Телеведущая Ксения Собчак часто получает критические замечания в свой адрес из-за отсутствия большой груди. Однако неожиданно эпатажная светская львица предстала на снимке в платье свободного кроя, где у нее "вырос" бюст.
Телеведущая Ксения Собчак постоянно попадала под критику фанатов, якобы у нее маленькая грудь, да еще и иногда торчит живот, из-за чего звезда кажется беременной. Сама теледива отмалчивается, не отвечая на едкие замечания, однако буквально вчера она продемонстрировала пышный бюст на фото.
Ксения Собчак посетила вечеринку одного из косметических брендов, куда пришла в платье свободного кроя с глубоким декольте. Хейтеры поспешили отметить, у знаменитости неожиданно "выросла" грудь, а сама она стала выглядеть более женственно и привлекательно.
Телеведущая Ксения Собчак постоянно попадала под критику фанатов, якобы у нее маленькая грудь, да еще и иногда торчит живот, из-за чего звезда кажется беременной. Сама теледива отмалчивается, не отвечая на едкие замечания, однако буквально вчера она продемонстрировала пышный бюст на фото.
Ксения Собчак посетила вечеринку одного из косметических брендов, куда пришла в платье свободного кроя с глубоким декольте. Хейтеры поспешили отметить, у знаменитости неожиданно "выросла" грудь, а сама она стала выглядеть более женственно и привлекательно.