Ксения Собчак показала снимки, где у нее неожиданно "выросла" грудь

Телеведущая Ксения Собчак постоянно попадала под критику фанатов, якобы у нее маленькая грудь, да еще и иногда торчит живот, из-за чего звезда кажется беременной. Сама теледива отмалчивается, не отвечая на едкие замечания, однако буквально вчера она продемонстрировала пышный бюст на фото.Ксения Собчак посетила вечеринку одного из косметических брендов, куда пришла в платье свободного кроя с глубоким декольте. Хейтеры поспешили отметить, у знаменитости неожиданно "выросла" грудь, а сама она стала выглядеть более женственно и привлекательно.