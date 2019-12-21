Диетологи раскрыли 5 секретов сохранение фигуры после новогодних праздников





Как утверждают специалисты, польза или вред питания в целом измеряются лишь в долгосрочной перспективе, а не по одному приему пищи. Очень важно ответственно относиться к выбираемым продуктам, при этом в праздничные дни лучше все равно придерживаться здорового питания. Так, во избежание проблем с лишним весом эксперты советуют проявить осторожность с количеством еды. Лучше всего составить список блюд, ориентируясь на реальные потребности семьи или гостей. Один из важнейших секретов, к слову, заключается в отказе от употребления сладостей между приемами пищи. Лучше отдать предпочтение легким фруктовым закускам. А вот при основной трапезе лучше всего немного уменьшить порцию, употребив лишь половину первого и второго блюд. Также в обязательном порядке на праздничном столе должны присутствовать овощи, приправленные оливковым маслом, и свежие фрукты.Еще один важный совет – не забывать о необходимости увлажнения организма и снижения количества потребляемой соли. Также желательно отказаться от обработанных продуктов, а если возникает острое чувство голода, утолить его лучше всего с помощью большого количества овощей (в любом виде) или рыбой. С точки зрения углеводов идеальным вариантом на праздники станут макароны и цельнозерновой хлеб. Но важнее всего сохранить нормальный уровень физической активности и побольше двигаться. В череде застолий и торжеств, подчеркивают диетологи, следует отыскать время для прогулок на свежем воздухе хотя бы в течение 20 минут.