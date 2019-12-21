Бывшая солистка группы Hi-Fi Таня Терешина "ответила" Ксении Собчак голым видео
Экс-солистка группы "Hi-Fi" Таня Терешина в числе других звезд ответила телеведущей Ксении Собчак на ее провокационную публикацию касательно голых снимков, публикуемых женщинами за 40. На своей странице в Instagram певица показала голое видео.
Экс-солистка группы "Hi-Fi" Таня Терешина присоединилась к флешмобу, набирающему обороты после того, как Ксения Собчак в своем микроблоге осудила женщин за 40, публикующих интимные снимки и предстающих на фото обнаженными. Исполнительница показала видео, где она отражается в окне, танцуя абсолютно голой.
В описании Таня Терешина отметила, подобные публикации появляются в Instagram красивых женщин не для того, чтобы кому-то что-то доказать, не для мужчин, а для других женщин, а руководствуются звезды якобы только стремлением показать что-нибудь красивое. Также певица поблагодарила журналистку, ведь благодаря разборкам в Instagram начала снова больше уделять себе внимания, чего не делала раньше, так как к 40 годам стала ценить время, не тратя его на фотошоп снимков.
Экс-солистка группы "Hi-Fi" Таня Терешина присоединилась к флешмобу, набирающему обороты после того, как Ксения Собчак в своем микроблоге осудила женщин за 40, публикующих интимные снимки и предстающих на фото обнаженными. Исполнительница показала видео, где она отражается в окне, танцуя абсолютно голой.
В описании Таня Терешина отметила, подобные публикации появляются в Instagram красивых женщин не для того, чтобы кому-то что-то доказать, не для мужчин, а для других женщин, а руководствуются звезды якобы только стремлением показать что-нибудь красивое. Также певица поблагодарила журналистку, ведь благодаря разборкам в Instagram начала снова больше уделять себе внимания, чего не делала раньше, так как к 40 годам стала ценить время, не тратя его на фотошоп снимков.
"Женщина должна любить себя, уметь себя преподносить, и если вдруг пропадают в ней присущие ей ранее вещи, значит плохо. Значит все «женское» нужно снова взращивать и возвращать. Еще чрезмерная серьезность не красит женщину ( а она тоже начинает появляться так же, как и вычурная самоирония. Я очень самоироничная, но это и хорошо, и плохо. «Женское» должно быть все же больше, чем «ой, красивые тупые, лучше я обстебу-ка всех и себя за одно», потому что иначе не могу, я же не глупышка малолетняя", - пишет звезда.