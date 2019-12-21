Бывшая солистка группы Hi-Fi Таня Терешина "ответила" Ксении Собчак голым видео

"Женщина должна любить себя, уметь себя преподносить, и если вдруг пропадают в ней присущие ей ранее вещи, значит плохо. Значит все «женское» нужно снова взращивать и возвращать. Еще чрезмерная серьезность не красит женщину ( а она тоже начинает появляться так же, как и вычурная самоирония. Я очень самоироничная, но это и хорошо, и плохо. «Женское» должно быть все же больше, чем «ой, красивые тупые, лучше я обстебу-ка всех и себя за одно», потому что иначе не могу, я же не глупышка малолетняя", - пишет звезда.



