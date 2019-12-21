Бренд Changan раскрыл третью новинку для рынка РФ





В пресс центре Changan Motors Rus сообщили, что в 2020-м именно эти 3 продукта станут доступны для РФ. Среднеразмерный паркетник CS55 уже был представлен и скоро станет продаваться за 1,27-1,47 млн рублей. Конкретная стоимость будет зависеть от комплектации. Под капотом модели Changan CS55 размещен безальтернативный турбированный силовой агрегат объёмом 1,5 л. Этот двигатель генерирует мощность 143 лошадиных сил при работе в комплекте с 6-диапазонной механической трансмиссией. В качестве альтернативы предлагается АКПП от Aisin на то же количество ступеней.Дилеры Changan в РФ продали 473 автомобиля, значительно повысив показатель в сравнении с минувшим годом. Бестселлером среди продуктов Changan оказалась модель CS35PLUS в корпусе кроссовер. Она появилась на российском рынке в августе текущего года. В течение 11 месяцев этого года реализация Changan повысилась на 46% и достигла 2,19 тысячи единиц.