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Бренд Changan раскрыл третью новинку для рынка РФ

Бренд Changan сообщил о своей третьей новинке, подготовленной для авторынка РФ. Кроме кроссовера CS55, который станет доступен в конце этого месяца, компания предложит россиянам новую версию модели CS75 и седан Alsvin.
Бренд Changan раскрыл третью новинку для рынка РФ

В пресс центре Changan Motors Rus сообщили, что в 2020-м именно эти 3 продукта станут доступны для РФ. Среднеразмерный паркетник CS55 уже был представлен и скоро станет продаваться за 1,27-1,47 млн рублей. Конкретная стоимость будет зависеть от комплектации. Под капотом модели Changan CS55 размещен безальтернативный турбированный силовой агрегат объёмом 1,5 л. Этот двигатель генерирует мощность 143 лошадиных сил при работе в комплекте с 6-диапазонной механической трансмиссией. В качестве альтернативы предлагается АКПП от Aisin на то же количество ступеней.

Дилеры Changan в РФ продали 473 автомобиля, значительно повысив показатель в сравнении с минувшим годом. Бестселлером среди продуктов Changan оказалась модель CS35PLUS в корпусе кроссовер. Она появилась на российском рынке в августе текущего года. В течение 11 месяцев этого года реализация Changan повысилась на 46% и достигла 2,19 тысячи единиц.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 17:25

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