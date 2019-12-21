Xiaomi представила дешевый беспроводной комплект из мыши и клавиатуры
Китайская компания Xiaomi продолжает теснить с рынка продукцию конкурентов, выставляя на свои новые изделия предельно демократичные ценники. В этот раз производитель выпустил компактный и практичный комплект в составе беспроводных клавиатуры и мыши с очень доступной ценой.
Данный комплект в компании называют удобным офисным решением. Устройства подключаются к компьютеру или ноутбуку через беспроводной протокол на частоте 2,4 ГГц. Важная особенность обоих устройств – наличие функции энергосбережения, которая не требует их принудительного отключения при длительном простое. Клавиатура представлена в виде полноразмерного аксессуара со 104-мя клавишами слегка вогнутой формы для более удобной работы. А вот комплектная мышь обладает легким (всего 60 граммов) весом и оснащается датчиком с чувствительностью 1000 dpi. Питание устройства обеспечивается единственной батарейкой стандарта ААА. Кроме того, в ее конструкции также предусмотрен слот для хранения USB-передатчика беспроводного сигнала.
Самым же главным преимуществом нового комплекта от Xiaomi можно назвать его цену. За готовый набор производитель просит всего 14 долларов, что заметно дешевле похожих решений от большинства конкурентов.
Данный комплект в компании называют удобным офисным решением. Устройства подключаются к компьютеру или ноутбуку через беспроводной протокол на частоте 2,4 ГГц. Важная особенность обоих устройств – наличие функции энергосбережения, которая не требует их принудительного отключения при длительном простое. Клавиатура представлена в виде полноразмерного аксессуара со 104-мя клавишами слегка вогнутой формы для более удобной работы. А вот комплектная мышь обладает легким (всего 60 граммов) весом и оснащается датчиком с чувствительностью 1000 dpi. Питание устройства обеспечивается единственной батарейкой стандарта ААА. Кроме того, в ее конструкции также предусмотрен слот для хранения USB-передатчика беспроводного сигнала.
Самым же главным преимуществом нового комплекта от Xiaomi можно назвать его цену. За готовый набор производитель просит всего 14 долларов, что заметно дешевле похожих решений от большинства конкурентов.
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:35