Звезда проекта "Дом-2" Нелли Ермолаева впала в депрессию после разрыва с мужем

«Папа, мне нравятся мужчины, как ты, только сердцем, а не признаком красоты. Мама, выбрасывай старые вещи, мне хватит в жизни трещин… Так хочется на ком-нибудь повиснуть, чтобы ноги болтались», — процитировала Ермолаева слова из песни Лолиты Милявской.

«Держись, малышка, и это пройдёт!» - написала артистка.

На своей странице в Instagram Нелли Ермолаева опубликовала снимок, под которым отметила, что в детстве проблемы решались намного проще, ведь достаточно было забраться отцу на руки, и он защищал от всех бед. Брюнетка очень хочет, чтобы нашелся человек, который решит ее проблемы так же просто, когда она обнимет его за шею.Видимо, экс-участница проекта "Дом-2" Нелли Ермолаева устала скрывать, что ей больно после расставания с Кириллом Андреевым, ведь пара прожила вместе 8 лет. Поклонники поспешили поддержать звезду, первой откликнулась певица Анна Семенович.Многие отметили, что в жизни Нелли Ермолаевой сейчас происходит непростой период, но все наладится, и молодая мамочка еще найдет своего мужчину, став счастливой.