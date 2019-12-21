Звезда проекта "Дом-2" Нелли Ермолаева впала в депрессию после разрыва с мужем
Звезда проекта "Дом-2" Нелли Ермолаева только недавно призналась, что их брак с ресторатором Кириллом Андреевым распался. Несколько дней брюнетка старалась не показывать, что ей больно, но теперь все же делится с поклонники своими переживаниями, ведь молодая мамочка впала практически в депрессию после разрыва с возлюбленным.
На своей странице в Instagram Нелли Ермолаева опубликовала снимок, под которым отметила, что в детстве проблемы решались намного проще, ведь достаточно было забраться отцу на руки, и он защищал от всех бед. Брюнетка очень хочет, чтобы нашелся человек, который решит ее проблемы так же просто, когда она обнимет его за шею.
Видимо, экс-участница проекта "Дом-2" Нелли Ермолаева устала скрывать, что ей больно после расставания с Кириллом Андреевым, ведь пара прожила вместе 8 лет. Поклонники поспешили поддержать звезду, первой откликнулась певица Анна Семенович.
Многие отметили, что в жизни Нелли Ермолаевой сейчас происходит непростой период, но все наладится, и молодая мамочка еще найдет своего мужчину, став счастливой.
На своей странице в Instagram Нелли Ермолаева опубликовала снимок, под которым отметила, что в детстве проблемы решались намного проще, ведь достаточно было забраться отцу на руки, и он защищал от всех бед. Брюнетка очень хочет, чтобы нашелся человек, который решит ее проблемы так же просто, когда она обнимет его за шею.
«Папа, мне нравятся мужчины, как ты, только сердцем, а не признаком красоты. Мама, выбрасывай старые вещи, мне хватит в жизни трещин… Так хочется на ком-нибудь повиснуть, чтобы ноги болтались», — процитировала Ермолаева слова из песни Лолиты Милявской.
Видимо, экс-участница проекта "Дом-2" Нелли Ермолаева устала скрывать, что ей больно после расставания с Кириллом Андреевым, ведь пара прожила вместе 8 лет. Поклонники поспешили поддержать звезду, первой откликнулась певица Анна Семенович.
«Держись, малышка, и это пройдёт!» - написала артистка.
Многие отметили, что в жизни Нелли Ермолаевой сейчас происходит непростой период, но все наладится, и молодая мамочка еще найдет своего мужчину, став счастливой.