СМИ: Мужу Анастасии Заворотнюк заблокировали счета





Как сообщают авторы популярного Telegram-канала MASH, блокировка счетов произошла по требованию сотрудников ФНС Петербурга. Кроме того, отмечается, что проблема актуальна уже в течение нескольких месяцев, а ее причиной называют «подозрительные транзакции».Стоит напомнить, что супруга Петра Чернышева на данный момент находится в одной из клиник Подмосковья, где проходит реабилитацию после лечения от рака мозга. В таких условиях практически все средства семьи сосредоточены на оплату лечения звезды «Моей прекрасной няни», а потому поклонники всерьез взволнованы сообщением о блокировке счетов фигуриста и переживают, что это может доставить семье Заворотнюк массу дополнительных сложностей.