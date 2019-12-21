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СМИ: Мужу Анастасии Заворотнюк заблокировали счета

В российской прессе появились сообщения о том, что у супруга актрисы и телеведущей Анастасии Заворотнюк, известного фигуриста Петра Чернышева появились проблемы с проведением финансовых операций. Оказалось, спортсмену заблокировали счета в одном из кредитных учреждений страны.
СМИ: Мужу Анастасии Заворотнюк заблокировали счета

Как сообщают авторы популярного Telegram-канала MASH, блокировка счетов произошла по требованию сотрудников ФНС Петербурга. Кроме того, отмечается, что проблема актуальна уже в течение нескольких месяцев, а ее причиной называют «подозрительные транзакции».

Стоит напомнить, что супруга Петра Чернышева на данный момент находится в одной из клиник Подмосковья, где проходит реабилитацию после лечения от рака мозга. В таких условиях практически все средства семьи сосредоточены на оплату лечения звезды «Моей прекрасной няни», а потому поклонники всерьез взволнованы сообщением о блокировке счетов фигуриста и переживают, что это может доставить семье Заворотнюк массу дополнительных сложностей.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 16:55

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