Звезду проекта "Дом-2" Ольгу "Солнце" более полугода преследует навязчивый молодой человек





В своем микроблоге в Instagram Ольга "Солнце" Николаева написала, что более полугода один молодой человек доставляет ей неудобства, вторгаясь в личное пространство. Парень, по словам звезды, постоянно выслеживает ее машину, подбрасывает записочки, ждет у дома, звонит на номер и отправляет смс, а однажды даже сидел у нее в подъезде вместе с консьержем.Ольга "Солнце" отметила, никакого насилия или угроз от молодого человека не исходит, однако ей не нравится, что он вторгается в ее личное пространство и не дает спокойно жить. Артистка поинтересовалась у фолловеров, знают ли они какие-либо правовые способы решить данный вопрос, так как в полицию, насколько она осведомлена, обращаться бесполезно, закона о преследовании не существует. Возможно, отметила "Солнце", есть какой-то выход, ведь ей неудобно, что ее личную свободу ограничивают. Избранника у певицы нет, а потому поговорить с назойливым парнем по-мужски попросту некому.Большинство поклонников посоветовали звезде обратиться к правоохранителям, а некоторые и вовсе пошутили, что, возможно, стоит присмотреться к молодому человеку, ведь он явно влюблен в кумира.