Беременная звезда проекта "Дом-2" Саша Черно извинилась перед Ксенией Бородиной





Участники проекта "Дом-2" Саша Черно и Иосиф Оганесян завтра отметят годовщину своей свадьбы, и последний выпуск программы "Бородина против Бузовой" организаторы решили посвятить этой теме. Тем не менее, беременная Саша Черно, признавшая, что после новости о рождении ребенка, она стала еще раздражительнее, показала свой нрав и снова сбежала со съемок с истерикой. Эксперты только хотели показать, как изменился в лучшую сторону избранник Черно Иосиф Оганесян, а закончилось все ссорой. Саша Черно сбежала в гримерку, за ней отправилась Ксения Бородина. Телеведущая не выдержала и отчитала подопечную за непристойное поведение.На следующий день в своем микроблоге в Instagram Александра Черно написала, что поняла собственные ошибки, когда просмотрела запись программы, и попросила у Ксении Бородиной извинения за произошедший конфликт. Супруга Иосифа Оганесяна признала, что была груба, о чем позже пожалела.