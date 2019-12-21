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Звезду "Дом-2" Александру Черно поймали на курении во время беременности

Супруг Александры Черно Иосиф Оганесян устроил ей скандал. Молодому человеку не понравилось, что его жена курит во время беременности.
Звезду "Дом-2" Александру Черно поймали на курении во время беременности

Александра Черно очень сильно мечтала о том, чтобы забеременеть. Однако даже несмотря на тот факт, что сейчас она все-таки ждет ребенка, Александра все равно не отказалась от такой вредной привычки, как курение. Известно, что замечание по этому поводу ей сделал Иосиф Оганесян, но даже, несмотря на это, Александра Черно не дала обещания бросить курить. Звезда наоборот очень сильно взорвалась и устроила скандал.

По слова Александры Черно, она следит за собой, и в этом ей помогают ее врачи, а меру она знает. Так, выяснилось, что в советах Иосифа Оганесяна она не нуждается.

В итоге Иосиф Оганесян попытался успокоить свою жену. Он не раз отмечал, что иногда может переборщить со своими претензиями, но это совсем не красит его, как мужчину и мужа беременной супруги. и теперь он даже чувствует себя виноватым.

Стоит отметить, что поклонников пары все-таки эта ситуация очень сильно беспокоит, и они переживают, что из-за лишнего веса и пагубных привычек Александра Черно просто может не выносить своего малыша.

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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:45

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