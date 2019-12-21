Никакой соли: Диетолог раскрыла секрет похудения Аллы Пугачевой





По мнению специалиста, весь секрет кроется в простом и здоровом питании. Диетолог при этом убеждена, Алла Борисовна сумела сбросить вес благодаря тому, что отказалась от употребления слабосоленой рыбы и чипсов, а также суши в пользу более полезных продуктов. Таким образом Примадонне удалось снизить употребление соли до того минимального значения, которое рекомендуют медики. Ведь именно большое количество этой приправы приводит к задержке жидкости в организме человека. «Если регулярно употреблять соленые продукты, нарушается давление, развиваются заболевания почек, страдают обменные процессы», - утверждает эксперт.Соль является консервирующим ингредиентом и содержится в большом количестве продуктов (от сосисок до чипсов), но больше всего этого компонента всегда в консервированных продуктах. Для того, чтобы снизить вес и обзавестись стройной фигурой, в день следует употреблять не более 2 граммов соли, а для профилактики здорового веса – не более 4 граммов.