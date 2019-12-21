Татьяна Брухунова хейтерам: "Я в тапочках на улице европейского города! Порвите меня как Тузик грелку"

Татьяна Брухунова постоянно подвергается критике со стороны недоброжелателей. Молодую помощницу Евгения Петросяна высмеивают за ее стиль одежды. Сегодня знаменитость опубликовала фотографию, на которой она запечатлена в укороченных штанах коричневого цвета, свитере с рисунком в виде медведя, фиолетовой куртке и солнцезащитных очках. Обута она в утепленные туфли. В комментарии к посту в Instagram Татьяна Брухунова решила опередить нападки хейтерови и написала, что сделала данную публикацию специально для них.В конце помощница Евгения Петросяна написала: «Я в тапочках на улице европейского города! Порвите меня "как Тузик грелку". Говорят, я теперь синоним "antifashion"». Для фанатов Татьяна Брухунова отметила, что у нее все хорошо, и она не замёрзла, поскольку там где она сейчас находится довольно тепло. Подписчики посоветовали знаменитости не обращать внимание на завистников и одеваться так, как ей хочется.