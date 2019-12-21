АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые приблизились к созданию идеальной пивной…
EUR 69.38 USD 62.41
Курс валют на 21.12.2019

Татьяна Брухунова хейтерам: "Я в тапочках на улице европейского города! Порвите меня как Тузик грелку"

Татьяна Брухунова в Instagram опубликовала новую фотографию. В комментарии она обратилась к хейтерам заявив, что она в тапочках на улице европейского города, и предложила им «порвать ее "как Тузик грелку"».
Татьяна Брухунова хейтерам: "Я в тапочках на улице европейского города! Порвите меня как Тузик грелку"

Татьяна Брухунова постоянно подвергается критике со стороны недоброжелателей. Молодую помощницу Евгения Петросяна высмеивают за ее стиль одежды. Сегодня знаменитость опубликовала фотографию, на которой она запечатлена в укороченных штанах коричневого цвета, свитере с рисунком в виде медведя, фиолетовой куртке и солнцезащитных очках. Обута она в утепленные туфли. В комментарии к посту в Instagram Татьяна Брухунова решила опередить нападки хейтерови и написала, что сделала данную публикацию специально для них.

В конце помощница Евгения Петросяна написала: «Я в тапочках на улице европейского города! Порвите меня "как Тузик грелку". Говорят, я теперь синоним "antifashion"». Для фанатов Татьяна Брухунова отметила, что у нее все хорошо, и она не замёрзла, поскольку там где она сейчас находится довольно тепло. Подписчики посоветовали знаменитости не обращать внимание на завистников и одеваться так, как ей хочется.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:42

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Беременная звезда проекта "Дом-2" Саша Черно извинилась перед Ксенией…
Звезду "Дом-2" Александру Черно поймали на курении во время…
Татьяна Брухунова хейтерам: "Я в тапочках на улице европейского города! Порвите меня как Тузик…
Директор Ольги Бузовой Антон Богославский прокомментировал роман певицы с блогером Давидом…
Названы 5 правил похода в баню с пользой для…
«Разные, но обе такие клевые»: Ведущая "Дом-2" Ксения Бородина показала забавный ролик с…
Экс-участница проекта "Дом-2" Анастасия Балинская пофлиртовала с Никитой Уманским за кулисами программы "Бородина против…
Сергей Лазарев считает, что для его детей Анны и Никиты вредно повышенное внимание прессы и вспышки…
Motorola отложила начало продаж раскладушки razr c гибким…
Первые фото со съемок шоу Ксении Собчак на Первом канале слили в…
Поклонники раскритиковали перевоплотившуюся в Ксению Собчак юмористку Елену…
Названы участники «Дома-2», которые раздражают…
На авторынке России стартовали новогодние…
Андрей Малахов: "Впервые: первая ведущая "Огоньков" — неизвестная жена Валентина Гафта вспомнит…
Звезда "Дом-2" Алена Рапунцель хотела помириться с Романом…
Александр Розенбаум поделился советом по выбору…
Юлия Пересильд показала, как наряжала елку с…
Уникальный Chevrolet Nomad с деревянным потолком пустят с…
"Эвелина Блёданс в нагрузку": Муж Наташи Королёвой Тарзан предпочитает приседать не со штангой, а с девушками на…
Андрей Разин признался в любви к Брэду Питту и намерении походить на…
«Не на что менять»: Михаил Ефремов в день рождения Галины Волчек высказался об ее желании уйти из…
Стоматологи перечислили самые опасные для зубов алкогольные…
«Мне его жалко»: Наргиз раскрыла тайну Максима Фадеева и Ольги…
Могилу первого президента России на Новодевичьем кладбище посещают до сих…
"Ловите атмосферку": Денис Клявер поделился с фанатами своим новогодним…
В США заявили о «разваливающейся» военной технике…
Индийский исследователь нашел возле Солнца 11 НЛО с помощью камеры Canon…
Сергей Захарьяш приревновал Алесю Семеренко к новому участнику…
Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк рассказала о своих страхах в…
Компания Volkswagen представит 34 новые модели в 2020…
Пьяная жительница Красноярска до смерти забила годовалую…
Эксперты составили ТОП средств для борьбы с…
"Состояние "декабрь": Вера Брежнева не может вечером быстро успокоиться после…
Владимир Машков рассказал, считает ли себя «послом…
Алена Хмельницкая решила похудеть к…
Звезда «Сватов» Татьяна Кравченко сравнила работу в театре и…
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин: «Планирую купить дом, когда появятся…
Ольга Рапунцель готовит на Новый год в подарок мужу дорогие…
Автомобили Lexus, Toyota и Mazda признали самыми…
«Она меня убьет»: Стас Садальский отказался назвать причину госпитализации Людмилы…
Просмотреть все новости