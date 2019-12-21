Директор Ольги Бузовой Антон Богославский прокомментировал роман певицы с блогером Давидом Манукяном





После выхода клипа Ольги Бузовой на песню "Лайкер", где главную роль исполнил блоге Давид Манукян, появились слухи, якобы между ним и певицей завязался бурный роман. Сами звезды периодически подогревают появляющиеся сведения, часто пишут друг другу комментарии в соцсетях и ставят лайки. Не так давно на пальце Ольги Бузовой появилось кольцо с бриллиантом, стали поговаривать и о скорой свадьбе. Несколько дней назад Давид Манукян практически публично признался Ольге Бузовой в любви, на что певица, впрочем, не ответила.Директор артистки Антон Богославский высказал свое мнение касательно личной жизни своей подопечной. Он отметил, что Ольга Бузова и Давид Манукян много общаются, постоянно созваниваются, проводят время вместе. Однако директор не знает, рассматривает ли Ольга Бузова молодого человека в качестве своего возлюбленного.