Обновленная «Нива» впечатлила американскую прессу





Специалисты популярного издания Autoblog дали обновленной Lada 4x4 2020 модельного года довольно высокую оценку. Отмечается, что «Нива» обзавелась обновленным интерьером, что сделало автомобиль более безопасным и комфортным. Кроме того, машина оснащена улучшенной панелью приборов с полноценным дисплеем для демонстрации всех данных с бортового компьютера. Появилась в автомобиле и современная система климат-контроля, вместе с тем, производитель установил в салоне более удобные сиденья, оснащенные технологией подогрева.Удалось российским инженерам, пишет зарубежное издание, добиться и повышения безопасности данной модели благодаря установке комплекта аварийного реагирования. Улучшилась даже шумовая изоляция салона. А вот характерные для «Нивы» металлические бамперы остались нетронутыми. Не изменились и технические характеристики двигателя – здесь по-прежнему устанавливается 1,7-литровый «атмосферник» мощностью всего 83 лошадиные силы, который работает в паре с 5-ступенчатой «механикой».