«Разные, но обе такие клевые»: Ведущая "Дом-2" Ксения Бородина показала забавный ролик с дочками

Все свои свободные минуты Ксения Бородина посвящает своим детям. Так, она публиковала в личном аккаунте новый видео-ролик, где ее младшая дочь обвиняет старшую в том, что она не делится с ней своими игрушками. Под публикацией Бородина написала коротко и ясно: "Стукач".Однако сама Маруся своей вины не признает и отмечает, что позволяет своей сестре абсолютно все. Хотя, Теона подчеркнула, она не трогает игрушки старшей сестры, потому что ей нельзя к ним прикасаться. Сама же Ксения Бородина довольно часто снимает ролики со своими пока еще маленькими дочерьми и размещает их в Сети.Поклонники звезды тут же принялись комментировать запись. Так, одни отметили, что девочки уже очень сильно выросли, а другие подчеркнули что Маруся очень умная девочка, и кому-то с ней очень сильно в жизни повезет. Но одна из фанаток Ксении Бородиной и вовсе отметила, девочки, конечно, разные, но обе "очень клевые".